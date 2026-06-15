PORTO SANTO STEFANO – L’Acquario Mediterraneo dell’Argentario compie venticinque anni. Era il 15 giugno 2001 quando la struttura apriva i battenti, nata dal sogno di un gruppo di amici e dal sostegno dell’amministrazione comunale, di volontari, enti e associazioni che credettero nel progetto. A gestirla, fin dall’inizio, l’Accademia Mare Ambiente Asd.

Un quarto di secolo tra sfide e soddisfazioni

Venticinque anni non sono pochi, soprattutto per una realtà che ha dovuto affrontare, fin dai primi passi, gli oneri economici legati alla realizzazione e al mantenimento della struttura. Chi ha contribuito a costruire questo progetto ricorda ancora i sacrifici degli inizi, ma soprattutto le soddisfazioni che sono arrivate nel tempo: le campagne didattiche nelle scuole, le attività di divulgazione scientifica, i progetti di educazione ambientale e le migliaia di giovani che hanno scoperto il mare e i suoi abitanti grazie all’acquario.

Tra i ricordi più vivi, le escursioni didattiche in acqua aperta: biologi e subacquei lavoravano insieme per mostrare in diretta le meraviglie dei fondali dell’Argentario, trasformando ogni uscita in un’esperienza di scoperta difficile da dimenticare.

Ricerca, recupero e divulgazione

Nel corso degli anni l’Accademia Mare Ambiente ha costruito collaborazioni con università, istituti di ricerca e realtà impegnate nella tutela dell’ambiente marino. A questo si affiancano gli interventi di recupero e soccorso di cetacei e tartarughe marine, la produzione di documentari e materiali didattici e un impegno costante nella sensibilizzazione del pubblico verso la salvaguardia del Mediterraneo, ecosistema straordinario quanto fragile.

I numeri di un progetto collettivo

A venticinque anni di attività corrisponde un patrimonio umano difficile da quantificare: centinaia di volontari, collaboratori, ricercatori ed educatori che hanno tenuto vivo il progetto nel tempo. E poi le persone: centinaia di migliaia di visitatori che hanno varcato le porte dell’acquario portando con sé curiosità, meraviglia e, si spera, un rispetto più consapevole per il mare.

Oggi l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario guarda al futuro con lo stesso entusiasmo che animò quel sogno del 2001, con la convinzione che conoscenza ed educazione restino gli strumenti più efficaci per proteggere il Mediterraneo e trasmetterne il valore alle nuove generazioni.

Dal 15 giugno 2026 l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario sarà aperto secondo il seguente orario:

tutti i giorni 10:30-12:30 e 16:00-20:00.