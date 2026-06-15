GROSSETO – Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente stradale in via del Commendone a Grosseto. Il 118 è stato attivato alle 19.52. Nell’impatto sono rimasti coinvolti una donna di 24 anni, un uomo di 58 anni e due minori.

I soccorsi

Tutti e quattro sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale della Misericordia. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermieristica e un’ambulanza Blsd della Croce rossa di Grosseto e della Misericordia di Grosseto, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco.