GROSSETO – Il mondo delle banche è attraversato da una nuova fase di aggregazioni e operazioni finanziarie tra i grandi gruppi nazionali, ma sul territorio continuano a giocare un ruolo fondamentale gli istituti di credito cooperativo. È questo il tema affrontato nella nuova puntata de Il tempo di un caffè, che vede protagonista Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema.

Nel corso dell’intervista Becherini ha commentato il cosiddetto “risiko bancario” che sta interessando i principali istituti italiani, sottolineando come il sistema abbia bisogno sia di grandi gruppi capaci di competere a livello internazionale sia di banche locali radicate nei territori.

Il ruolo delle banche cooperative

Secondo Becherini, la forza del sistema bancario italiano risiede proprio nella sua “biodiversità”, dove convivono realtà di dimensioni diverse ma complementari. In questo contesto Banca Tema continua a svolgere la propria attività a supporto delle famiglie e delle imprese della Toscana meridionale, dell’Umbria e dell’Alto Lazio.

Il direttore generale ha ricordato come l’istituto faccia parte del gruppo Iccrea, il principale gruppo cooperativo bancario nazionale, e possa contare su una presenza diffusa attraverso 46 filiali e una struttura patrimoniale solida.

Boom di mutui per la prima casa

Uno dei dati più significativi emersi durante la conversazione riguarda il mercato dei mutui. Nei primi quattro mesi del 2026, Banca Tema ha infatti raggiunto i volumi di mutui erogati nell’intero 2025.

Un risultato che, secondo Becherini, è legato soprattutto alla forte domanda di finanziamenti per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani, sostenuta anche dagli strumenti di garanzia messi a disposizione dallo Stato.

«Stiamo aiutando molti giovani a realizzare il progetto della prima abitazione – ha spiegato – e questo rappresenta un segnale incoraggiante per il territorio».

Un indicatore positivo per l’economia

La crescita dei mutui viene letta dal direttore generale anche come un indicatore positivo dello stato di salute dell’economia locale. L’acquisto di una casa, infatti, genera effetti sull’intera filiera dell’edilizia e dell’artigianato, contribuendo a sostenere investimenti e occupazione.

Anche sul fronte del credito alle imprese, Banca Tema registra nei primi mesi dell’anno una ripresa delle richieste, nonostante le incertezze legate al contesto internazionale e all’andamento dei tassi di interesse.

Secondo Becherini, i mercati e gli operatori economici sembrano oggi affrontare con maggiore fiducia le tensioni geopolitiche rispetto al passato, continuando a investire e programmare il futuro.