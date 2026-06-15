RIBOLLA – E’ Luca Di Pierro della Vitam-In-Cmf a sollevare il trofeo Etrusco, gara di ciclismo amatoriale Acsi, che è andata in scena domenica mattina a Ribolla. La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia di Grosseto con il sostegno della Banca Tema e Cantina Vini di Maremma. La stessa è anche valida come quattordicesima prova del Corri in Provincia.

Il via alle 9.30 al bar Chalet di Ribolla. Un percorso collaudatissimo con tre giri che hanno toccato le località di Pian dei Bichi, Braccagni, la Magia, la Castellaccia con l’arrivo a un chilometro da Montemassi, per un totale di 70 chilometri. E’ la prima volta che il fiorentino Di Pierro scende in maremma, ed è subito andato a segno. La corsa è partita subito velocissima con i più forti che hanno cercato subito di trovare l’azione giusta. Scatti a ripetizione sino al termine del primo giro quando si sono staccati dal gruppo una decina di corridori tra questi il vincitore di domenica scorsa Michele Massa, poi Filippo Scelfo, David Falsetti, Alessandro Timitilli, Raimondas Rumsas, Alessandro Natale, Lucio Margheriti, Lorenzo Natale e il vincitore. Nei pressi della di Pian dei Bichi, nello strappetto di salita della Cantina vini di Montemassi si sono avvantaggiati Di Pierro e Lorenzo Natali che sono riusciti a mantenere una ventina di secondi dagli altri. Volata molto incerta con Di Pierro che l’ha spuntata sulla riga del traguardo su Natali.

A coronare una giornata davvero importante per la squadra della Vitam-In-Cmf, il terzo posto di Michele Massa, risultato anche primo della seconda fascia. “Meglio di così non poteva iniziare la mia apparizione in Maremma – commenta a fine gara il vincitore – ringrazio tutta la mia squadra, soprattutto Michele Massa che ha fatto di tutto per farmi arrivare al momento cruciale della gara nelle migliori condizioni possibili”. Questi i migliori di Categoria: Alessandro Natale, Lucio Margheriti, Simone Zugarini, Michele Massa, Stefano Ferruzzi, Stefano Cupello e Fabio Alberi; tra le donne si è imposta Valeria Graffeo.