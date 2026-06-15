GROSSETO – Il turismo “child-free” si sta diffondendo in Italia a macchia d’olio. Per dirla in maniera più chiara, si tratta del fenomeno di vietare ai bambini la frequentazione di alberghi, ristoranti, spiagge, bagnetti, resort ed altri pubblici locali.

Nato negli Stati Uniti e nel Nord Europa, questo trend sta prendendo piede anche qua da noi, sollevando quesiti sulla libertà imprenditoriale, sui diritti dei bambini e sui cambiamenti sociali.

Da ricerche di settore, nel 2020 esistevano circa 60 strutture tra stabilimenti balneari, agriturismi ed hotel che non accettavano tra i loro ospiti dei minorenni. Oggi il fenomeno è lievitato e le strutture “adults only” ammonterebbero ad oltre 250.

Le zone geografiche maggiormente interessate dal trend sarebbero Sardegna, Sicilia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Non sono estranei a questa scuola di pensiero neppure hotel e resort di lusso che hanno pure esposto cartelli che “sconsigliano” l’ingresso ai bambini.

In Germania, peraltro, un apposito portale riporta nomi ed indirizzi di oltre 20 alberghi italiani che non accettano i bambini. Stessa cosa accade sulle spiagge, dove non mancano neppure i cartelli che fanno anche divieto di portare cibi da casa.

Ci sembrerebbe un arbitrio, poiché trattandosi di spiagge, dunque di demanio pubblico (concesso, ma sempre bene demaniale), si potrebbe invocare un intervento delle stesse Autorità.

All’estero la politica “adults only” ha assunto in ogni modo proporzioni maggiori. In Spagna certi hotel permettono il pernottamento solo a ragazzi al di sopra dei 14 anni ed in alcuni resort di lusso addirittura solo dai 18 anni.

Sorge spontaneo chiedersi se tutto ciò sia legale, ma la risposta non è semplice.

Sul piano generale chi vieta ai bimbi l’accesso commette un illecito. L’articolo 187 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza regolamenta infatti l’accesso agli esercizi pubblici. Un accesso che non prevede questo tipo di divieto.

Eccezione potrebbe essere fatta nel caso di minori rumorosi e con comportamenti pericolosi nei confronti degli altri utenti. Diversamente, la loro esclusione non sarebbe giustificata e sarebbe di conseguenza legittimo richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per la rimozione del veto e poter far valere i propri diritti.

Non vogliamo disquisire giuridicamente, la cosa non ci spetta, ma ci sentiamo di affermare sul piano sociologico che escludere i bambini è una vera e propria discriminazione.

Hotel e ristoranti senza minori ci appaiono segni di una società intollerante e ineducata. Relax e tranquillità va bene perseguirli, ma così facendo c’è il rischio di creare una società segmentata ed intollerante.

Un dibattito questo non facile, che evidenzia comunque delle reali discriminazioni sui diritti dei bambini e sull’inclusività sociale.

L’inizio, chissà, forse anche di qualcosa di pericoloso, di cui la Storia si è già dovuta occupare.