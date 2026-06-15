FOLLONICA – Comunicato ufficiale dalla società rotellisti della città del golfo. “Il Follonica Hockey 1952 è lieta di comunicare – ha diramato la società follonichese – che Enrico Mariotti sarà il nuovo tecnico della prima squadra bianco celeste dell’A1 e sarà presentato martedì 16 giugno alle 12.00 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sala trofei dell’impianto sportivo pista Antonio Armeni di Follonica. Per lui è un ritorno nella nostra società in quanto era stato allenatore del Follonica dal 2017 al 2020. Il nuovo tecnico porta con sé un ricco bagaglio di esperienze internazionali, avendo giocato e allenato ai più alti livelli sia con i propri club che in Nazionale. Tra il 1984 ed il 2013 Enrico Mariotti ha vestito la maglia di vari Club nazionali ed Europei, e dal 2014 ha tolto la maglia di giocatore indossando quello del tecnico. A livello di club, come giocatore, ha vinto proprio con la società del Follonica Hockey quattro scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppa Italiana, una Coppa CERS, una Coppa CERH (European League) una Coppa Campioni e una Coppa intercontinentale, mentre come allenatore una Coppa Italia. Mentre con gli altri Club ha vinto ulteriori 6 scudetti, 6 Coppe Italia, 1 Coppa di Lega, ed a livello europeo due campionati spagnoli, una Coppa CERH, una Supercoppa d’Europa (Coppa Continentale), una Coppa Intercontinentale con il Barcellona, infine ha vinto un Campionato Mondiale e un Campionato Europeo, ed e stato capocannoniere delle serie A1 (Stecca d’oro) nel 1990 con il Seregno. Come allenatore oltre la coppa Italia con il Follonica ha vinto un coppa CERH European League con il Reus Deportiu squadra spagnola”.