MONTE ARGENTARIO – Critiche all’Argentario per la carenza di medici, una situazione che è destinata a peggiorare e a cui anche il Comune sta cercando rimedio mettendosi in contatto con l’Asl: “L’Amministrazione comunale di Monte Argentario è pienamente consapevole della forte preoccupazione che sta interessando molti cittadini in relazione alla carenza di medici di medicina generale sul territorio e alle ulteriori criticità che si determineranno nelle prossime settimane con la cessazione dell’attività del dottor Panetti“.

“Si tratta di una situazione che il Comune sta seguendo da tempo e sulla quale l’Amministrazione è già al lavoro per sollecitare tutte le istituzioni competenti affinché vengano individuate soluzioni in grado di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini – proseguono dal Comune -. Pur non avendo competenze dirette nella programmazione e nell’assegnazione dei medici di medicina generale, il Comune non intende assistere passivamente a una situazione che crea forti disagi a numerose famiglie e, in particolare, alle persone più anziane e fragili”.

“Per questo motivo sono già state avviate e saranno ulteriormente rafforzate tutte le interlocuzioni istituzionali necessarie con Asl Toscana Sud Est, Regione Toscana e Prefettura di Grosseto, affinché la criticità venga affrontata con la massima urgenza e siano adottate le misure necessarie a garantire risposte concrete alla popolazione. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire quotidianamente l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione su una problematica che riguarda un servizio essenziale per la nostra comunità”.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione promuoverà specifici incontri con i soggetti istituzionali coinvolti e continuerà a seguire direttamente ogni possibile percorso utile a garantire una risposta tempestiva ai cittadini interessati.

“Il nostro impegno sarà quello di utilizzare ogni strumento istituzionale a disposizione per rappresentare le esigenze del territorio e contribuire all’individuazione delle soluzioni più adeguate, nella convinzione che il diritto dei cittadini ad accedere alle cure e all’assistenza sanitaria debba essere tutelato con la massima determinazione – conclude l’Amministrazione comunale -. A tal fine verrà convocato in via di urgenza un Consiglio comunale ad hoc con mozione all’ordine del giorno per risolvere il grave problema, con l’auspicio che venga approvata all’unanimità”.