GROSSETO – Questa mattina, in occasione dell’82° anniversario della Liberazione di Grosseto, si è svolta presso Porta Vecchia la cerimonia di deposizione della corona in onore dei Caduti.

Alla commemorazione hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Grosseto, della Provincia e dell’Isgrec, che hanno reso omaggio alla memoria di quanti contribuirono alla liberazione della città.

“Ricordare la Liberazione – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – significa anche rendere onore a una comunità che seppe affrontare anni difficili e dolorosi con forza e determinazione, guardando con speranza alla ricostruzione e alla rinascita”.

“A distanza di ottantadue anni, il messaggio che ci arriva da quella stagione della nostra storia conserva intatta la sua attualità: soltanto attraverso il dialogo, la solidarietà e il rispetto dei valori democratici possiamo costruire una società più giusta, coesa e capace di affrontare le sfide del nostro tempo”.