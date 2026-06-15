SANTA FIORA – Grande partecipazione domenica 14 giugno alla cerimonia di inaugurazione di piazza Padella, a Marroneto, al termine dei lavori di riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale di Santa Fiora. Tante persone e tanti bambini a giocare insieme nella piazzetta. Presenti in rappresentanza del Comune oltre al sindaco Federico Balocchi, i consiglieri Azzurra Radicchi, Clito Tattarini, Andrea Olivi, Monica Fanciulli.

L’intervento, realizzato in due stralci, per un investimento complessivo di circa 300 mila euro, ha consentito di ridisegnare quello che da sempre gli abitanti identificano come il cuore del paese. Con il primo stralcio sono stati realizzati la passeggiata pedonale, le sedute, le ringhiere, la nuova illuminazione a led, la rete pubblica wifi per l’accesso a internet; con il secondo stralcio sono stati rifatti i marciapiedi, sostituiti gli scarichi e realizzata la nuova pavimentazione con l’impiego di materiali e finiture in armonia con il contesto.

“È stata una giornata di festa, ricca di emozioni. – sottolinea il sindaco Federico Balocchi – Con l’inaugurazione di piazza Padella consegniamo alla comunità di Marroneto un’opera attesa. Marroneto è nato come un villaggio su strada, ma da sempre gli abitanti hanno riconosciuto in questo luogo uno spazio di incontro e di socialità, anche grazie alle tradizioni che qui si svolgono, come il Carnevale Morto. Oggi, grazie ai lavori e agli investimenti sostenuti in questi anni, quello slargo assume finalmente l’aspetto di una vera e propria piazza, bella, funzionale e accogliente. È un intervento che valorizza la frazione, rafforza il senso di comunità e restituisce uno spazio pubblico da vivere e condividere. Un altro elemento di cui come amministrazione andiamo orgogliosi è quello di aver coinvolto dei professionisti del posto, dagli studi preliminari alla progettazione, fino all’esecuzione dei lavori con imprese locali. Si tratta quindi di un’opera che nasce e cresce grazie alle competenze e alle energie della nostra comunità. Nel prossimo futuro doteremo questo spazio anche di una casetta dell’acqua”.

“Il mio auspicio – conclude il sindaco Balocchi – è che questa piazza sia sempre più punto di riferimento per tutti ed intorno ad essa giri la vita del paese. Auguro ai bambini di oggi di giocarci e divertirsi, per poi crescere, fare esperienze e, mettendo radici anche grazie ai giorni felici che passeranno qui, tornare in Amiata per sviluppare le loro passioni e competenze”.