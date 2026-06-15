GROSSETO – In occasione degli eventi musicali previsti nei giorni 16, 18, 23 e 25 giugno 2026 in Grosseto, il Comune informa che sarà in vigore un’ordinanza di sicurezza nelle aree di Piazza Dante e Piazza Duomo.

Dalle ore 19:00 alle ore 02:00 (nei giorni indicati) sarà vietato:

– l’uso e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattina

– l’utilizzo di spray urticanti e petardi

Le bevande potranno essere consumate in vetro o lattina solo all’interno dei pubblici esercizi autorizzati.

Il provvedimento è adottato per garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti durante lo svolgimento degli eventi.

Sono previste sanzioni per i trasgressori e controlli da parte delle Forze dell’Ordine.