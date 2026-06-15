GROSSETO – Imprevisto in casa Bsc Grosseto. Dopo le due pesanti sconfitte registrate contro Collecchio in serie A Gold, il manager Enrico Vecchi (nella foto di Noemy Lettieri) ha rassegnato le proprie dimissioni in maniera volontaria e irrevocabile a partire proprio da oggi, lunedì 15 giugno, dalla guida tecnica della prima squadra maschile.
Nelle prossime ore la dirigenza del Bsc si riunirà per decidere come gestire quanto appreso stamani dal manager.
GROSSETO – Imprevisto in casa Bsc Grosseto. Dopo le due pesanti sconfitte registrate contro Collecchio in serie A Gold, il manager Enrico Vecchi (nella foto di Noemy Lettieri) ha rassegnato le proprie dimissioni in maniera volontaria e irrevocabile a partire proprio da oggi, lunedì 15 giugno, dalla guida tecnica della prima squadra maschile.