FOLLONICA – I carabinieri hanno arrestato ieri sera, 14 giugno, intorno alle 19.30, un uomo di 30 anni di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di cocaina ed eroina nella zona industriale di Follonica.

L’arresto è stato convalidato questa mattina dal gip del tribunale di Grosseto.

Il tentativo di evitare il controllo

Durante un controllo ordinario del territorio i militari avevano notato l’uomo che, alla vista della pattuglia, ha provato ad allontanarsi cercando di defilarsi. Il suo atteggiamento ha però insospettito i carabinieri, che lo hanno immediatamente fermato per un approfondimento.

Nel corso dell’identificazione, i militari hanno notato che il sospettato nascondeva qualcosa in bocca. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare due palline contenenti cocaina. Inoltre, durante la perquisizione personale, è stato rinvenuto nelle sue tasche un bilancino di precisione, elemento che ha rafforzato i sospetti di un’attività di spaccio.

La perquisizione in caserma

Portato in caserma per una perquisizione più approfondita, l’uomo è stato trovato in possesso di altri stupefacenti nascosti negli indumenti intimi: 16 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina, una quantità equivalente di circa 130 dosi di droga.

L’arresto e la convalida

Il 30enne è stato quindi dichiarato in arresto e stamattina è comparso davanti al gip del tribunale di Grosseto con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia in carcere in attesa del processo.