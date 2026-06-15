GROSSETO – Grave incidente stradale nelle prime ore di questa mattina sulla Strada Provinciale della Trappola, l’arteria che collega Grosseto alla fascia costiera del Parco della Maremma. L’allarme è scattato intorno alle 6, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale è intervenuta per un’autovettura uscita di strada.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato all’interno del veicolo due persone: un uomo di 34 anni alla guida e una bambina di sette anni. Il medico intervenuto sul luogo dell’incidente ha purtroppo constatato il decesso del conducente.

La bambina è stata invece estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e affidata al personale sanitario. Successivamente è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Meyer di Firenze con Pegaso 2 per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Sul posto, oltre ad Automedia e ambulanza infermieristica della Croce rossa, sono intervenuti anche i Carabinieri di Grosseto, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada e accertarne le cause.

Le operazioni di soccorso e gli accertamenti sono proseguiti per diverse ore. Alle 7:46 la Strada provinciale della Trappola risultava ancora chiusa al traffico per consentire il completamento delle attività dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Ieri sera era avvenuto anche un altro incidente che aveva coinvolto due minori: potete leggerlo qui sotto ↓