ORBETELLO – Sono 42 i verbali emessi dalla Polizia locale del Comune di Orbetello nel periodo ottobre 2025/giugno 2026 relativi all’abbandono di rifiuti e la maggior parte dei responsabili è stata individuata grazie alle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio di competenza dell’Ente.

Dei 42 verbali emessi al momento, in attesa dei dati derivanti dalle fotocamere e-killer, 39 si riferiscono all’abbandono di rifiuti, tre alla rimozioni di mezzi abbandonati e, perciò, da considerarsi rifiuti.

«I dati – spiega l’assessore all’ambiente Ivan Poccia – si riferiscono alle sanzioni emesse nell’ambito di complesse attività di indagine svolte dalla nostra Polizia locale che ringrazio per la professionalità e l’impegno profuso nell’individuazione dei responsabili. Per il buon esito delle indagini sono state importanti anche le videocamere di sorveglianza presenti sul nostro territorio municipale a cui vanno ad aggiungersi le fotocamere e-killer di cui stiamo aspettando il resoconto».

«L’intensificarsi dell’attività di sorveglianza – sottolinea Poccia – deriva anche dal fatto che l’amministrazione, oggi come oggi, ha messo a disposizione dei cittadini un più ampio ventaglio di servizi: resta la possibilità di prenotare il servizio di ritiro rifiuti (ingombranti/sfalci e potature) nei pressi della propria abitazione e in più è entrata in funzione a pieno regime l’isola ecologica delle Topaie. La nuova isola ecologica conta dall’inaugurazione fino al 10 giugno, secondo i dati forniti da Sei Toscana, 1235 accessi.In un singolo accesso lo stesso utente, naturalmente, ha potuto conferire anche diverse tipologie di rifiuto».

«Sei Toscana inoltre – aggiunge l’assessore – ci ha comunicato che, in generale, per la maggior parte, sono stati conferiti rifiuti ingombranti, per lo più mobilia in legno e metallo, rifiuti biodegradabili, in cui sono ricompresi anche sfalci e potature, e rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti Raee cioè grandi e piccoli elettrodomestici, tv e monitor, tubi fluorescenti ecc. Si contano anche conferimenti relativi a oli esausti, vernici, pneumatici e batterie auto».

«Invitiamo la cittadinanza – conclude Poccia – a utilizzare tutti i servizi disponibili, a porre attenzione nel corretto conferimento del rifiuto e a sfruttare la possibilità di conferimento presso l’isola ecologica che, ricordiamo, in questo periodo cambia orari. Dal 15 giugno al 15 settembre il centro sarà aperto dal lunedì al sabato sia dalle 8 alle 12 che dalle 15 alle 18».