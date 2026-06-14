MAGLIANO IN TOSCANA – Un uomo di 44 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle ore 3.38 sulla strada provinciale 56 nel territorio di Magliano in Toscana.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Albinia e l’automedica di Orbetello. Presenti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 44enne è stato trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto per ulteriori accertamenti e cure.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.