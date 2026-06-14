GROSSETO. Ha tentato di aprire il borsetto e rubare il portafogli di un uomo. Il tentativo di furto è avvenuto oggi pomeriggio in un negozio che vende profumi, detersivi e articoli vari (Foto: ricostruzione con intelligenza artificiale).

Un uomo, forse straniero, vestito con una maglia scura con disegnato un drago, si aggirava per le corsie del negozio con un asciugamano poggiato su un braccio, avvicinandosi ai clienti.

Così facendo cercava di aprire le borse della gente, coprendo il gesto appunto con l’asciugamano.

Una donna si è accorta che l’uomo si avvicinava troppo al marito e ha gridato mettendolo in fuga. «Me lo sentivo con il fiato sul collo da quando sono entrata – ha detto un’altra cliente del negozio».

L’uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce.