FOLLONICA. Un minorenne è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto in seguito a una rissa avvenuta nella notte in via della Repubblica, la via principale di Senzuno (Foto di repertorio).

L’allarme al 118 è scattato alle 2:45. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica, un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino e un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Massa Marittima.

Presenti anche i carabinieri di Follonica, che hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto.

Il minorenne è stato soccorso dal personale sanitario e successivamente trasferito all’ospedale grossetano per ulteriori cure e accertamenti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla rissa.