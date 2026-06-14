CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sarà operativo dal 15 giugno al 12 settembre 2026 il servizio dei Centri estivi comunali rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni che l’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia ha attivato anche per l’estate 2026. Un sostegno importante durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le famiglie che hanno presentato domanda.

«Anche quest’anno – dichiarano la sindaca Elena Nappi e l’assessore al Sociale Sandra Mucciarini – confermiamo l’impegno dell’Amministrazione a favore delle famiglie e dei più giovani, mettendo a disposizione dei nostri ragazzi spazi sicuri dove poter svolgere attività educative e ricreative, dove potranno trascorrere il loro tempo libero giocando, seguendo laboratori e praticando attività sportive, regalando serenità e tranquillità ai genitori che lavorano. La grande novità di quest’anno è che gli autisti dei pulmini utilizzati per il trasporto e per gli spostamenti sono dipendenti del comune. Ringraziamo infinitamente per la disponibilità dimostrata Lamberto Monaci, Paolo Funghi, Alberto Maria Barbieri e Aldo Chelli, alcuni degli autisti che compongono la squadra del cantiere comunale che durante tutto l’anno accompagnano i nostri bambini e ragazzi a scuola. La professionalità maturata negli anni è garanzia di sicurezza per i genitori che affidano i loro figli a persone competenti e simpatiche con le quali viaggiare ed è per l’amministrazione un importante risparmio sulle spese di gestione del servizio e sull’abbattimento dei costi di carburante e di personale visto che con un solo scuolabus ed un solo autista soddisfiamo due esigenze di trasporto: l’accompagnamento alla scuola dell’infanzia e quello alle colonie».

Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, con orario 8:00 – 16:00, esclusi i giorni festivi, e saranno organizzate per gruppi articolati in turni: dal 15 giugno al 30 giugno; dal 1° luglio al 31 luglio 2026; dal 1° agosto al 31 agosto; dal 1° settembre al 12 settembre. Nei mesi di luglio e agosto sarà inoltre possibile richiedere l’iscrizione a turni di metà mese. Il servizio potrà accogliere fino a 60 minori per ciascun turno.

Durante le ore mattutine le attività educative, ludico-ricreative, laboratoriali e di animazione si svolgeranno presso la spiaggia adiacente all’area Green Beach, appositamente attrezzata con punti ombra e spazi dedicati. Il pranzo e le attività pomeridiane si svolgeranno invece presso i locali della Scuola Primaria delle Paduline.