PIANCASTAGNAIO – Un uomo di 43 anni è rimasto ferito nella notte dopo che la sua auto si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata in via del Quaranta, a Piancastagnaio. Il 118 è stato attivato all’1.15.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l’estricazione. Una volta liberato, è stato affidato al personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza di Abbadia San Salvatore e l’ambulanza di Piancastagnaio. Attivate anche le forze dell’ordine.