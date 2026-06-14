FOLLONICA – Pinolo è sparito. Da giorni. Il suo gps ha smesso di trasmettere. Ma lì dove si è fermato non c’è il gatto e neppure il gps probabilmente spezzato e gettato volontariamente.

Pinolo è un bellissimo gatto bengala amato da tutto il quartiere. Con microchip e di proprietà. Vive con il padrone a Follonica. Anzi, viveva.

Pinolo è il gatto di Daniele, che tutti conoscono con il nome d’arte da dj MasterOne. «Pinolo è abitudinario, fa i suoi giri, le sue passeggiate. È un bengala, non lo puoi chiudere in casa. Per questo so che non si è perso».

«Pare che qualcuno lo abbia comprato da un maledetto ladro e sia fuori dalla mia zona. È un gatto censito, Offro una ricompensa di 1000 euro a chi mi può dare notizie certe per ritrovarlo. Per me è come un figlio. Aiutatemi».

Per chi avesse notizie può contattare il proprietario Daniele MasterOne su Fb QUI