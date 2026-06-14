GROSSETO – La foto di oggi della rubrica Maremma com’era è stata scatta nell’anno scolastico 1966-67 nella scuola elementare di via Brigate partigiane a Grosseto. A mandarla Roberto Cellini.
«Il maestro era Plio Piccioni, i compagni alcuni li ricordo: da sinistra in piedi Ganthaler, in alto non in sequenza (perdonatemi se vi riconoscete fatelo sapere), Martini, Ercolini, fine fila Conti. In basso da sinistra Arcioni, Di Lauro, Bigi, Marinoni, Cellini, ultimi due Biscioni e Sovani accanto al maestro Piccioni».
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
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