GROSSETO – Inizierà domani l15 giugno l’Educamp dell’ASD Fossombroni riconosciuto dal CONI. Gli istruttori saranno Matteo Di Marzio e Giovanni Castelli, mentre a supporto delle attività collaboreranno i tutor Andres Gabbrielli, Thomas Chechi, Nicole Petrea e Ilaria Petitto; i professori Amedeo Gabbrielli e Gabriella Corzani affiancheranno e supporteranno durante l’intero svolgimento del camp.

Già nella prima settimana hanno aderito circa 30 partecipanti, un risultato molto positivo che rappresenta un ottimo auspicio per un crescente coinvolgimento nelle settimane successive.

Dal lunedì al venerdì i ragazzi trascorreranno le giornate al mare, partecipando a numerose attività sportive, ludiche e ricreative, pensate per favorire il divertimento, la socializzazione e il benessere.

Il programma giornaliero prevede un’alternanza equilibrata di attività motorie e sportive, momenti ricreativi e attività in acqua. In particolare, la giornata tipo si articolerà con attività sportiva al mattino, giochi in acqua e bagno, pausa pranzo, attività ricreative pomeridiane e una seconda sessione di attività motoria prima del rientro.

Programma giornaliero

9:00 – 10:00 → Attività motoria e sportiva

11:00 → Giochi in acqua

11:50 → Bagno

12:45 → Pranzo

13:30 → Attività ricreativa

14:30 → Attività motoria e sportiva

15:30 → Bagno

16:30 → Partenza bus per Grosseto

17:00 → Arrivo a Grosseto

L’Educamp ASD Fossombroni si conferma così un’importante opportunità per i più giovani di vivere un’esperienza estiva sana, dinamica e formativa, seguiti da personale qualificato.

Le iscrizioni sono ancora aperte al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiMysFDaoG7dJw2kCVOOOOu-SafQjChro-GMwIyQKujDk96g/viewform?usp=publish-editor⁠�

Per informazioni 329 0774527.