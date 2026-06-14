ISOLA DEL GIGLIO – Era il 14 giugno 1976 quando, a Giglio Castello, un gruppo di cittadini animati da passione civile e amore per la propria terra fondò il Circolo culturale gigliese. Cinquant’anni dopo, l’associazione che ha contribuito più di ogni altra a tutelare e trasmettere la cultura dell’isola celebra il proprio anniversario.

Mostre, ricerche e tradizioni

In mezzo secolo di attività il Circolo ha promosso mostre, cineforum, spettacoli teatrali, ricerche storiche, iniziative musicali e manifestazioni dedicate alle tradizioni popolari. Ha collaborato con università, soprintendenze ed enti pubblici, partecipando a progetti archeologici e recuperando documenti e testimonianze del passato che altrimenti rischiavano di andare perduti.

Un patrimonio editoriale unico

Fondamentale il lavoro editoriale: il Circolo ha sostenuto e pubblicato decine di opere dedicate all’Isola del Giglio, tra studi storici, ricerche naturalistiche, raccolte di tradizioni popolari, romanzi, poesie e tesi universitarie. Un archivio della memoria gigliese che rappresenta ancora oggi una fonte preziosa per studiosi e appassionati.

La vitalità degli ultimi anni

Negli ultimi anni l’associazione ha dimostrato una rinnovata energia, con incontri letterari, esposizioni storiche, progetti educativi e collaborazioni con istituzioni scientifiche per la tutela delle varietà agricole tradizionali dell’isola.

Cinquant’anni di storia costruiti grazie all’impegno di soci fondatori, dirigenti, volontari, studiosi e artisti che hanno dedicato tempo e passione alla comunità gigliese. Un traguardo che il direttivo celebra con un augurio: che il Circolo continui ancora a lungo a raccontare, custodire e tramandare l’anima del Giglio.