GROSSETO – Ancora loro, ancora il Circolo Tennis Grosseto. Le ragazze del Team Birindelli scrivono un’altra pagina memorabile nella storia del tennis maremmano, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di Campionesse Regionali Toscane Under 16 a squadre femminile. Una vittoria che profuma di grande tennis e di una tradizione vincente sempre più consolidata, coronata oggi dalla finale disputata a Lucca, vinta con il punteggio di 2-1.

Il percorso delle grossetane verso il titolo regionale è stato netto e convincente. La scorsa settimana, nella semifinale, il CT Grosseto aveva già dimostrato carattere e qualità, imponendosi per 2-1 e staccando il pass per l’atto conclusivo del torneo. Oggi, nella finale, le ragazze grossetane hanno replicato con la stessa determinazione e lo stesso punteggio, confermando di essere la squadra più forte della Toscana.

Il primo punto grossetano è arrivato grazie a Rachele Saleppico, che si è ritrovata di fronte a un campo vuoto: la propria avversaria, infatti, non si è presentata in campo per un infortunio, consegnando il punto per ritiro alla tennista del CT Grosseto. Un inizio favorevole che ha subito messo le ragazze grossetane nella condizione ideale per affrontare il resto dell’incontro.

Il pareggio è arrivato nel secondo singolare, dove Giulia Duchini ha dovuto cedere alla propria avversaria in una sfida combattuta. Una sconfitta che ha riportato momentaneamente in equilibrio il confronto, rendendo il doppio decisivo per le sorti dell’incontro.

E’ stato proprio il doppio a regalare al CT Grosseto la gioia più grande della giornata. Le doppiste grossetane hanno disputato una prova di assoluta qualità, dominando il confronto con una prestazione autoritaria e senza appello: 6-1, 6-1 il punteggio finale, un risultato che non lascia spazio ad alcuna interpretazione e che ha fatto esplodere la gioia di tutto il team grossetano presente a Lucca.

Ma la vittoria di oggi non rappresenta soltanto un titolo regionale: il successo nel campionato toscano consente al CT Grosseto di accedere per la quinta volta consecutiva alla fase di macroarea, il palcoscenico nazionale nel quale le atlete grossetane avranno l’onore e la responsabilità di difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno. Un traguardo straordinario, che testimonia la continuità e l’eccellenza di un progetto sportivo costruito con pazienza, dedizione e grande passione.

Commosso e raggiante, il Presidente del Circolo Tennis Grosseto Paolo Borghi ha commentato così il trionfo delle sue ragazze:

“Vincere per il secondo anno consecutivo il campionato regionale toscano è qualcosa di straordinario, che riempie di orgoglio tutto il nostro Circolo. Queste ragazze sono un esempio di dedizione e spirito di squadra. Arrivare per la quinta volta consecutiva alla fase di macroarea è un risultato che pochissimi club in Italia possono vantare. Ora testa alla macroarea: lo scudetto dello scorso anno è lì ad aspettarci, e daremo il massimo per difende