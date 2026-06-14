GROSSETO – Si chiude una giornata assolutamente negativa per il Big Mat Bsc Grosseto, sconfitto in entrambi i match dal Collecchio allo stadio Zinelli. In gara uno padroni di casa subito in vantaggio nel primo inning con la valida di Ordonez Reyes, per poi raddoppiare nel sesto. Nell’ottavo attacco Pasotto sigla un fuoricampo e porta il Collecchio sul 5-0. Il roster grossetano accorcia le distanze nell’ultimo attacco con la volata di sacrificio di Caballero Sarmiento. Il Collecchio ha rilevato il partente Carnevale (5.2 IP, 8 H, 4 BB, 3 SO) nel sesto inning con Santana Payano, mentre il Big Mat Bsc ha sostituito nel settimo Fabiani (6.0 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 7 SO, nella foto di Noemy Lettieri) con Virgadaula.

Ancora più ampio lo scarto di gara due, con i maremmani strapazzati 14-0 al settimo per manifesta. Da segnalare l’ottima prestazione del partente Gonzalez Valera (lanciatore vincente), mentre il monte di lancio biancorosso (prima Sireus poi Dacosta Cordovez) ha avuto non poche difficoltà.

Anche stavolta il Camec Collecchio parte subito bene nel primo attacco completando un giro di line up tra sei valide, due errori e una base per ball e siglando ben sette punti. Nel secondo inning c’è il singolo di Daddi per l’8-0 e nel terzo il Collecchio fa due fuoricampo: uno di Sanchez da tre punti e uno di Pasotto da due. Il 14-0 arriva nel sesto attacco.

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 001

Camec Collecchio: 100 001 03X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (3/5), Sellaroli 7 (1/4), Caballero Sarmiento 8 (2/3), Chirino 9 (0/4), Lopez Sayas 2 (1/4), Alcala Quijije 4 (1/4), Noguera DH (0/3), Marucci 3 (1/4), Di Persia 5 (2/4);

Camec Collecchio: Alfieri 4 (2/4), Sanchez Rivas 6 (1/4), Ordonez Reyes 2 (2/3), Pasotto 7 (1/3), Daddi 3 (0/4), Mantovani 8 (1/4), Pavarani 5 (1/3), Pomponi DH (0/2, Sorrentino 0/1), Padilla Gamboa 9 (1/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (L, 6.0 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 7 S0), Virgadaula (2.0 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 2 SO);

Camec Collecchio: Carnevale (W, 5.2 IP, 8 H, 4 BB, 3 SO), Santana Payano (S, 3.1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 SO).

Arbitro capo: Marco Meloni

Arbitro 1B: Edoardo Ruffo

Arbitro 3B: Sebastian Iacono

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0

Camec Collecchio: 715 001 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Noguera 9 (1/2), Polonius 6 (0/3), Sellaroli 4 (1/3), Caballero Sarmiento 8 (0/3), Chirino DH (0/3), Lopez Sayas 3 (0/2), Alcala Quijije 2 (0/1, Dragoni 0/1), Di Persia 5 (0/2), Piccinelli 7 (0/3);

Camec Collecchio: Alfieri 4 (2/5), Sanchez Rivas (1/4), Ordonez Reyes 2 (3/4), Pasotto DH (3/3, Acerbi 0/0), Daddi 3 (1/2, Sorrentino 0/1), Mantovani 8 (0/3, Mordacci 0/1), Pavarani 5 (2/4), Trolli 7 (0/2), Padilla Gamboa 9 (3/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 1.0 IP, 6 H, 7 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO), Dacosta Cordovez (1.1 IP, 6 H, 6 R, 6 ER, 2 SO), Torres Lopez (2.2 IP, 1 H, 1 BB, 3 SO), Coviello Rodriguez (1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER);

Camec Collecchio: Gonzalez Valera (W, 6.0 IP, 2 H, 2 BB, 9 S0), Acerbi (1.0 IP, 22 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Edoardo Ruffo

Arbitro 1B: Sebastian Iacono

Arbitro 3B: Marco Meloni