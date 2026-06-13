CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tentativo di furto in un’abitazione in tarda mattinata a Castiglione della Pescaia, in zona Panoramica. Secondo quanto riferito, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 15.45, quando è scattato l’allarme dell’abitazione, permettendo alle proprietarie di rientrare rapidamente sul posto (foto di repertorio).

Alla vista delle persone arrivate dopo la segnalazione, i presunti responsabili si sarebbero dati alla fuga. Stando alle testimonianze raccolte, si tratterebbe di un uomo e una donna, entrambi giovani, che indossavano abbigliamento da ciclisti, con pantaloni attillati e magliette dai colori sgargianti.

L’episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine attraverso il numero unico di emergenza 112 da Ivan Carito, responsabile del gruppo di controllo di vicinato. Sul caso sono stati informati i Carabinieri, che potranno svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali elementi utili all’identificazione dei fuggitivi.

Al momento non risultano ulteriori dettagli sull’eventuale accesso all’abitazione o su possibili ammanchi. Le informazioni restano pertanto in fase di verifica.