ROCCASTRADA – In occasione dell’82° anniversario della strage di Ponte del Ricci, il Comune di Roccastrada, la Sezione Anpi Roccastrada, l’Arci di Montemassi e l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea hanno organizzato una giornata dedicata alla commemorazione e al ricordo della strage dei quattro partigiani della Brigata Gramsci.

Il 17 giugno alle 17.30 si terrà la commemorazione istituzionale con la deposizione della corona al monumento in località Ponte del Ricci. Terrà l’intervento commemorativo il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola.

Alle ore 18, a Montemassi, nel Parco di piazza della Madonna, dopo i saluti di Fabiano Stortini (presidente Arci Montemassi) e Giulio Balocchi (presidente sezione Anpi Roccastrada), si terrà un dialogo tra la direttrice dell’Isgrec, Ilaria Cansella, e Cinzia Pieraccini, autrice del volume “Una strage da riscoprire. 17 giugno 1944, Ponte del Ricci”, recentemente ristampato dal Comune di Roccastrada.