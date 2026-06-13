GROSSETO – Straordinaria sinergia di forze e intenti nel nome della pallavolo con il progetto Maremma Volley Academy. “Il primo Hub della pallavolo giovanile maremmana – recita il comunicato ufficiale – Un territorio, una visione, un’Academy, che nasce dalla sinergia tra Invicta Volleyball Grosseto, Pallavolo Follonica, Volley Massa Marittima e Virtus, con l’intento di costruire il futuro della pallavolo giovanile della Maremma. Molti parlano di crescita: noi abbiamo scelto di crearla insieme rappresentando un territorio, non una società sportiva. Un progetto che supera i confini dei singoli sodalizi e mette al centro ciò che conta davvero. Per troppo tempo il talento è cresciuto diviso, oggi abbiamo scelto una struttura innovativa, non per competere ma per collaborare. Per la prima volta i valori, le competenze e la passione di Invicta, Follonica, Massa e Roccatederighi si incontrano in un unico punto. Nasce così la Maremma Volley Academy, il primo polo territoriale condiviso della Maremma. Non una società, ma un centro di sviluppo del talento”.