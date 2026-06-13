MONTE AMIATA – Il Comune di Santa Fiora ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free Onlus, avviando ufficialmente una collaborazione finalizzata alla promozione di iniziative ambientali di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

La firma è avvenuta presso il municipio alla presenza del sindaco Federico Balocchi, dell’assessore Serena Balducci, del consigliere Andrea Olivi e del referente provinciale Plastic Free per Grosseto e Livorno Gianluca Ranaldi e di Marco Lorenzoni, referente locale.

“Mai come in questo caso – commentano Serena Balducci, assessore, e Andrea Olivi, consigliere comunale di Santa Fiora – un protocollo conferma una volontà di azione. Santa Fiora si impegna, come sempre, a rendere il proprio territorio un’area salubre in cui la difesa ambientale viene al primo posto insieme ad un corretto sistema di valorizzazione dei rifiuti. In questo ambito strutturare uno stabile e corretto rapporto di collaborazione con le associazioni di volontariato è strategico”.

Molti i progetti promossi da Plastic Free sul territorio nazionale e le possibili attività condivise da sviluppare nei prossimi mesi insieme all’amministrazione comunale.

“Sono molto soddisfatto dell’incontro avuto questa mattina – dichiara Gianluca Ranaldi di Plastic Free – con il sindaco Federico Balocchi, l’assessora all’Ambiente Serena Balducci, il consigliere Andrea Olivi e con il nuovo referente comunale di Plastic Free Onlus Marco Lorenzoni. È stato un confronto costruttivo che ha posto le basi per una collaborazione concreta tra Plastic Free e il Comune di Santa Fiora. Abbiamo condiviso idee e progetti legati all’educazione ambientale, alla sensibilizzazione dei cittadini e alla promozione di comportamenti virtuosi per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il degrado ambientale. La firma del Protocollo d’Intesa rappresenta un importante punto di partenza per trasformare queste idee in azioni reali.

Un ringraziamento particolare va al nostro nuovo referente comunale Marco Lorenzoni, persona appassionata e profondamente legata al territorio, che fin da subito si è messo al lavoro per organizzare il primo evento di pulizia ambientale a Santa Fiora. Ringrazio inoltre l’Amministrazione comunale per la disponibilità e la volontà di intraprendere insieme questo percorso a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

La sottoscrizione del protocollo rappresenta un importante segnale di collaborazione tra istituzioni e volontariato ambientale, confermando la crescente attenzione delle amministrazioni locali verso i temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale”.