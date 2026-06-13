MANCIANO – Il 12 giugno 1944 le truppe alleate, affiancate dai reparti partigiani, entravano a Manciano ponendo fine all’occupazione nazifascista e rendendo il territorio il primo comune della Toscana a essere liberato. Una data che continua a rappresentare una tappa fondamentale nella storia della comunità e che ogni anno viene ricordata attraverso iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione.

Anche quest’anno l’Anpi di Manciano, con il patrocinio del Comune di Manciano, ha promosso l’iniziativa “Questo è il fiore del partigiano“, un percorso della memoria che ha attraversato il territorio comunale per rendere omaggio ai partigiani caduti, agli antifascisti e alle antifasciste che con il loro impegno e il loro sacrificio contribuirono alla conquista della libertà e alla nascita della democrazia repubblicana.

Il percorso è iniziato il 7 maggio a Montemerano con l’omaggio alla tomba del partigiano Giovanni Conti, caduto in combattimento a Murci insieme al tenente “Gino” Canzanelli. Ha poi fatto tappa a San Martino, dove è stato ricordato Ilio Santarelli, assassinato dai fascisti per aver dato rifugio a tre prigionieri di guerra inglesi. Il 7 giugno l’iniziativa si è svolta al cimitero di Manciano con la deposizione di garofani rossi sulle tombe dei partigiani e degli antifascisti del territorio. Successivamente il percorso della memoria ha raggiunto Marsiliana, dove sono stati ricordati il tenente Antonio Lucchini, comandante della banda partigiana del Pelagone e primo commissario straordinario del Comitato di Liberazione Nazionale dopo la Liberazione, e Licia Bianchini di Montemerano, arrestata e incarcerata dai fascisti per il sostegno offerto alla Resistenza.

Particolarmente significativo è stato il momento conclusivo dell’iniziativa, svoltosi il 10 giugno davanti alla tomba di Martinez, il primo partigiano caduto in combattimento a Manciano il 26 gennaio 1944. Alla commemorazione hanno partecipato i rappresentanti dell’Anpi e il vicesindaco Roberto Bulgarini insieme a Francesco Sonno, classe 1929, testimone diretto di quel periodo storico. Figlio di un uomo insignito del titolo di “Giusto tra le Nazioni” per aver protetto una famiglia ebrea durante la guerra, Francesco Sonno continua a prendere parte alle iniziative dell’associazione, contribuendo a mantenere viva la memoria di quegli anni e dei valori che ne sono scaturiti.

«Partecipare a questo percorso della memoria è stato profondamente emozionante – dichiara il vicesindaco Roberto Bulgarini –. Ripercorrere i luoghi, le storie e i sacrifici di donne e uomini che hanno lottato per la libertà e la democrazia significa rinnovare ogni anno un impegno civile che appartiene a tutta la comunità. Vivere questi momenti indossando la fascia tricolore rende ancora più forte il senso di responsabilità verso chi ci ha preceduto e verso le nuove generazioni. Il ricordo della Resistenza e della Liberazione non è soltanto memoria del passato, ma un patrimonio di valori che dobbiamo custodire e trasmettere affinché la democrazia, la pace e la libertà continuino a essere punti di riferimento per il nostro Paese».

Nel giorno dell’anniversario della Liberazione di Manciano, il Comune di Manciano e l’Anpi rinnovano così l’impegno a custodire e trasmettere la memoria di quanti hanno contribuito alla conquista della libertà, affinché il loro esempio continui a rappresentare un riferimento per le generazioni presenti e future.