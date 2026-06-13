MAGLIANO IN TOSCANA – Il comune è ufficialmente candidato come “Comune non comune“. Il paese medievale della Maremma grossetana è protagonista dell’omonima campagna lanciata da Anci Toscana (l’Associazione dei Comuni della Toscana) per valorizzare le eccellenze e le particolarità dei piccoli centri della regione.

La storia che ha convinto Anci Toscana a selezionare Magliano parte dalla scorsa estate. Il Comune ha avviato una collaborazione con Rf Light Glow, azienda grossetana specializzata in installazioni luminose di grandi dimensioni, posizionando sculture di luce sulle mura medievali del torrione in occasione di eventi speciali. Un calice di vino ha illuminato la manifestazione “Vinellando”, una stella ha decorato le festività natalizie e, per San Valentino, un cuore luminoso che ha visto aggiungersi poi la scritta “+ amore – guerra” in vista della Pasqua, diventando un messaggio simbolico visibile da tutta la comunità.

Questa ultima composizione, cuore luminoso e scritta, è quella che campeggia nella foto di Magliano in Toscana che partecipa al contest “Comune non comune”, sui profili social (Facebook e Instagram) di Anci Toscana.

Per decretare il vincitore della campagna #comuninoncomuni, Anci Toscana ha scelto proprio un meccanismo social: il post pubblicato sui profili dell’associazione che riceverà il maggior numero di like entro il 31 luglio 2026 vincerà il contest. Il Comune di Magliano è dunque in gara e ha bisogno del sostegno dei propri cittadini e di tutti coloro che amano la Maremma.

La proposta che riceverà il maggior numero di like entro la data di termine vincerà il contest. Il premio per il Comune è uno speciale riconoscimento e la facoltà di accedere gratuitamente a un pacchetto di

corsi della Scuola Anci Toscana.

Per votare Magliano in Toscana è quindi necessario mettere like al post dedicato al Comune maremmano, sui profili social Anci Toscana. C’è tempo fino al 31 luglio 2026.