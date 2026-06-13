GAVORRANO – Torna il ciclismo Uisp sulle strade della Maremma con il Trofeo Vetulonia, in programma domenica 21 giugno 2026 a Grilli, nel comune di Gavorrano. La gara è organizzata da BassiBike Store e Uisp Grosseto ed è valida anche come Trofeo dello Scalatore Uisp/Fci. Il ritrovo e le iscrizioni sono fissati al Bar La Curva, in località Grilli, dalle 7.30 alle 8.40, con partenza alle ore 9. La quota di iscrizione è di 20 euro, con cauzione di 5 euro per la riconsegna del dorsale.

Il percorso misura 66 chilometri e prevede un tracciato da ripetere due volte, con partenza da Grilli e passaggi su Aurelia Vecchia, località Lupo, Magia, Castallaccia, Pian del Bichi, Montemassi, ancora Aurelia Vecchia, I Lupo, Macchiascandona, Poggi Alberi e Scala Santa, prima dell’arrivo in piazza Stefani a Vetulonia. In caso di adesioni superiori agli 81 corridori, i giudici predisporranno due partenze distanziate di tre minuti.

Sono ammesse le categorie Elite Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 e Donne unica, con premiazione dei primi tre di ogni categoria. La manifestazione è aperta ai ciclamatori regolarmente tesserati per il 2026, nel rispetto del regolamento nazionale Uisp.

Per informazioni organizzative i numeri da contattare sono 3471719001 e 3205574288.