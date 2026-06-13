GROSSETO – Anche Lucio Corsi nella nuova serie Netflix di Zerocalcare.

No, il cantautore maremmano non è tra i personaggi “disegnati” dal celebre fumettista romano di origine toscana (Michele Rech, vero nome di Zerocalcare, è nato a Cortona, in provincia di Arezzo), ma il protagonista lo nomina nella sua terza serie in onda in questi giorni su Netflix, dal titolo “Due spicci”.

Parlando del cattivo della storia, Paturnia, che l’autore scopre avere una relazione con la sua amica Smeralda, commenta “Me stupivo di più se se sco..va Lucio Corsi”.

L’artista Zerocalcare ha già un legame con la Maremma: è lui che ha disegnato la locandina del film Margini di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti.