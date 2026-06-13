SANTA FIORA – L’Amministrazione comunale di Santa Fiora esprime le più vive congratulazioni a don Gino Governi per la nomina a vicario generale della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, incarico conferito dal vescovo Bernardino Giordano nell’ambito del nuovo assetto pastorale delle due diocesi.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso che premia il percorso umano, spirituale e pastorale di don Gino, da anni punto di riferimento per le comunità nelle quali ha svolto il proprio ministero, distinguendosi per capacità di ascolto, attenzione alle persone e spirito di servizio.

“La nomina di don Gino rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni e, allo stesso tempo, una grande responsabilità – commenta il sindaco Federico Balocchi –. Ho avuto modo di apprezzare da vicino la sua dedizione alle comunità, la sua sensibilità verso le persone più fragili e il costante impegno a favore di chi vive situazioni di difficoltà. Attraverso la sua azione pastorale e nella Caritas, don Gino ha saputo trasformare i valori della solidarietà e dell’accoglienza in gesti concreti, offrendo un aiuto prezioso a tante persone”.

“Sono certo – prosegue il sindaco – che saprà svolgere questo nuovo incarico con la stessa passione, competenza e umanità che hanno caratterizzato il suo ministero fino ad oggi. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Santa Fiora rivolgo a don Gino i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che continuerà a rappresentare un punto di riferimento importante per il territorio e per la Chiesa locale”.