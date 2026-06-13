Foto di repertorio

FOLLONICA – Prosegue il percorso di consultazione pubblica sul progetto Ti-Link, il collegamento elettrico sottomarino in corrente continua tra la Tunisia e l’Italia promosso dalla società Zhero, con un appuntamento dedicato al Comune di Follonica mercoledì 17 giugno dalle 17 alle 20 alla sala Tirreno.

Il percorso partecipativo prosegue con nuovi momenti di informazione e confronto pensati per favorire l’approfondimento dei contenuti progettuali e la raccolta di contributi, osservazioni e quesiti da parte dei cittadini e dei portatori di interesse.

La consultazione pubblica rappresenta lo strumento formale di partecipazione previsto dalla normativa vigente nell’ambito del procedimento autorizzativo presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase).

L’incontro si inserisce nell’ambito della Consultazione pubblica prevista dal procedimento autorizzativo presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e rappresenta un’occasione di confronto aperto con cittadini, associazioni e portatori di interesse locali.

Durante il secondo incontro (il primo si era avuto il 19 maggio) verranno illustrati gli elementi principali del progetto e gli aggiornamenti del percorso, con spazio per domande, approfondimenti e contributi da parte dei partecipanti.

L’appuntamento è in programma, mercoledì 17 giugno dalle 17 alle 20 presso la Sala Tirreno.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Maggiori informazioni su: www.ti-link.it