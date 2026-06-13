GROSSETO – Archiviata con un indimenticabile Doblete (Coppa Toscana e campionato, con promozione in serie C) la stagione di Divisione regionale 1, la Gea Basketball Grosseto cerca di mettere in bacheca un altro trionfo, questa volta a livello giovanile. Gli Under 17 allenati da Edoardo Furi disputeranno al Palasport Tenda Piombino le Final Four di Coppa Toscana. I biancorossi si sono conquistati il pass per il prestigioso appuntamento grazie a una seconda parte di campionato giocata ai massimi livelli, con grinta, determinazione, che hanno permesso di centrare un obiettivo fondamentale per la crescita di questo gruppo.

La Gea Grosseto debutta sabato alle 19 contro il Nuovo Basket Altopascio. La vincente sfiderà domenica alle 19 la vincente dell’altra semifinale che alle 17 mette di fronte Abc Castelfiorentino e Use Empoli. Le perdenti dei due confronti si affronteranno alle 17 di domenica per la finale 3°-4° posto.

“Dopo una stagione vissuta con passione, sacrificio e tanto lavoro – sottolinea l’allenatore della Gea, Edoardo Furi – i nostri ragazzi sono pronti a vivere una Final Four tutta da giocare”.

Questa la rosa della Gea under 17: ⁠Daniel Danti, Elia Galli, Tommaso Fommei, Filippo Grascelli, Davide Venezia, Niccolò Monticini, Alessio Martini, Ludovico Diligenti, Delvilson Peralta Martinez, Lorenzo Manconi, Daniel Tronchi, Alessandro Santucci, Pietro Minuti.