SCARLINO – Niente accordo tra il Comitato della Croce rossa italiana di Scarlino e l’amministrazione comunale per il servizio di primo soccorso a Cala Violina. A rompere il silenzio è la presidente Alduvinca Meozzi, che spiega le ragioni che hanno portato la Croce rossa a non aderire alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune.

La fine di trent’anni di collaborazione

Per circa trent’anni il servizio era stato affidato direttamente alla Croce rossa mediante scrittura privata, senza passare da una procedura pubblica. Quest’anno, per la prima volta, l’amministrazione ha pubblicato una manifestazione di interesse, invitando anche il comitato di Scarlino a partecipare. Una svolta che la presidente Meozzi definisce un cambiamento sostanziale rispetto alla prassi consolidata.

Le condizioni che hanno bloccato l’accordo

A pesare sulla decisione di non aderire sono stati tre fattori: il poco preavviso, le tempistiche organizzative e il rapporto economico. La comunicazione è arrivata il 30 maggio con scadenza fissata al 5 giugno, appena sei giorni per valutare una proposta da settemila euro con richiesta di ribasso. «Tale situazione non consente una pianificazione seria ed adeguata delle risorse, dei mezzi e del personale volontario» sottolinea Meozzi.

Gli investimenti già fatti

La presidente ricorda che il comitato aveva già investito per migliorare la qualità del servizio a Cala Violina: è stato acquistato un Defender attrezzato ad ambulanza, idoneo ad accedere a luoghi impervi e difficilmente raggiungibili con mezzi ordinari, ed è stata attivata una linea telefonica dedicata per comunicare in modo rapido ed efficiente con i bagnini.

La disponibilità al dialogo

Nonostante la mancata adesione, Meozzi ribadisce che la volontà di trovare un accordo non è mai venuta meno. «Non è mai venuta meno la volontà da parte nostra di trovare un possibile accordo, proprio in virtù della lunga collaborazione che ci ha visto lavorare con professionalità, impegno e capacità a gestire al meglio situazioni estremamente difficili in una zona assolutamente sprovvista di supporto sanitario».