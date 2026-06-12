GROSSETO – Una donna ha evitato il peggio nel primo pomeriggio di oggi sulla strada della Trappola, poco prima di Principina a Mare in direzione Marina di Grosseto. La conducente di una Mercedes Classe B ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha accostato prontamente a bordo strada e abbandonato il veicolo in sicurezza prima che le fiamme si sviluppassero completamente.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto, che ha provveduto all’estinzione dell’incendio evitando che le fiamme si propagassero ai campi adiacenti. L’autovettura è andata completamente distrutta. Presente anche la polizia municipale per gli adempimenti di competenza.