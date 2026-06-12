GROSSETO – Torna l’appuntamento con il #tuttoweekend de Il Giunco. Anche questo fine settimana la Maremma offre numerose occasioni per trascorrere il tempo libero tra concerti, mostre, eventi culturali, archeologia, trekking, cinema e iniziative per tutta la famiglia. Ecco una selezione degli appuntamenti in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugno.

Venerdì 12 giugno

Castiglione della Pescaia

Weekend a Castiglione della Pescaia: dalle mostre all’evento anni ’90 “Maremma che notte!”

Tre giorni di appuntamenti tra cultura, musica e intrattenimento. Tra gli eventi più attesi c’è la serata dedicata alle atmosfere e alle hit degli anni Novanta che animerà il centro cittadino.

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https://www.ilgiunco.net/evento/weekend-a-castiglione-della-pescaia-dalle-mostre-allevento-anni-90-maremma-che-notte/

Capalbio

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel weekend

Nuovo appuntamento con la programmazione del cinema Tirreno di Borgo Carige. In cartellone diverse pellicole per gli appassionati del grande schermo.

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Grosseto

“Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Ultimo fine settimana per visitare la mostra fotografica ospitata al Polo culturale Le Clarisse. Un percorso dedicato al dialogo tra architettura, spazio urbano e percezione.

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https://www.ilgiunco.net/evento/geometrie-urbane-alle-clarisse-la-mostra-fotografica-di-michele-fusco/

Sabato 13 giugno

Follonica

Acqua Village: sabato riaprono i parchi di Follonica e Cecina, tra divertimento e novità

Prende il via la stagione estiva di Acqua Village. Scivoli, attrazioni acquatiche e nuove esperienze attendono famiglie, bambini e gruppi di amici.

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https://www.ilgiunco.net/evento/acqua-village-sabato-riaprono-i-parchi-di-follonica-e-cecina-tra-divertimento-e-novita/

Grosseto

Fisarmonica bajan e flauto dolce: il festival “Music & Wine” riparte da Montepescali

La nuova edizione del festival prende il via da Montepescali con un appuntamento che unisce musica e valorizzazione del territorio. Protagonisti della serata saranno la fisarmonica bajan e il flauto dolce.

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https://www.ilgiunco.net/evento/fisarmonica-bajan-e-flauto-dolce-il-festival-music-wine-riparte-da-montepescali/

Verso il Toscana Pride, arriva la “Rainbow week”: una settimana di eventi, arte e dibattiti

Proseguono gli appuntamenti della Rainbow Week, il calendario di iniziative che accompagna la città verso il Toscana Pride. In programma incontri, mostre, dibattiti e momenti di confronto aperti a tutti.

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Grosseto si prepara al Toscana Pride: “Il Buon Segno” porta in mostra “Twelve Colours” di Esc76

Ultimi giorni per visitare la mostra dell’artista Esc76 allestita negli spazi de “Il Buon Segno”. L’esposizione rientra nel programma culturale organizzato in vista del Toscana Pride.

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https://www.ilgiunco.net/evento/grosseto-si-prepara-al-toscana-pride-il-buon-segno-porta-in-mostra-twelve-colours-di-esc76/

Maremma

Giornate europee dell’archeologia: aperture straordinarie a Cosa, Roselle e Vetulonia

La Maremma partecipa alle Giornate europee dell’archeologia con visite guidate, attività e aperture speciali nei principali siti archeologici del territorio.

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https://www.ilgiunco.net/evento/giornate-europee-dellarcheologia-la-maremma-protagonista-aperture-straordinarie-a-cosa-roselle-e-vetulonia/

Domenica 14 giugno

Massa Marittima

A 82 anni dalla strage: la manifestazione a Niccioleta per non dimenticare

La comunità si ritrova per commemorare le vittime dell’eccidio nazifascista di Niccioleta. Una giornata dedicata alla memoria e alla riflessione storica.

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Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”

Ultimo fine settimana per visitare l’esposizione ospitata alla Galleria Spaziografico. Le opere dell’artista accompagnano il visitatore in un percorso tra colore, movimento ed emozioni.

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Roccastrada

La giustizia spiegata a mia nonna: l’avvocato Fiorani racconta il Mostro di Firenze

Nuovo appuntamento con il format divulgativo ideato da Mimmo Fiorani. Al centro dell’incontro uno dei casi giudiziari più noti e discussi della cronaca italiana.

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https://www.ilgiunco.net/evento/la-giustizia-spiegata-a-mia-nonna-lavvocato-fiorani-racconta-il-mostro-di-firenze/

Grosseto

“Parlare al presente”: gli incontri dell’Isgrec tra storia e attualità

Prosegue il ciclo di incontri promosso dall’Isgrec per approfondire temi storici e questioni contemporanee attraverso il contributo di studiosi ed esperti.

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https://www.ilgiunco.net/evento/parlare-al-presente-al-via-gli-incontri-dellisgrec-tra-storia-e-attualita/

Da visitare per tutto il weekend

Pitigliano

Concerti in Accademia

Prosegue la quarta edizione della rassegna musicale che propone appuntamenti dedicati alla musica classica e ai grandi compositori, da Mozart a Glenn Gould.

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Follonica

“Tra cielo, terra e mare” in memoria di Manfredo Pinzauti

La Pinacoteca ospita una mostra dedicata all’artista e al suo legame con il territorio maremmano, attraverso una selezione di opere che raccontano la sua visione della Maremma.

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https://www.ilgiunco.net/evento/scorci-di-maremma-in-pinacoteca-mostra-in-memoria-di-manfredo-pinzauti-tra-cielo-terra-e-mare/

Amiata

Arte contemporanea alla Rocca Aldobrandesca

Quattro artisti contemporanei portano le loro opere in uno dei luoghi simbolo dell’Amiata, creando un dialogo tra storia, architettura e linguaggi artistici attuali.

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https://www.ilgiunco.net/evento/quattro-artisti-un-castello-e-il-tempo-presente-larte-contemporanea-sbarca-alla-rocca-aldobrandesca/

Grosseto

Il Sipario della natura

Al Museo di storia naturale una serie di spettacoli pensati per bambini e famiglie, tra divulgazione scientifica, curiosità e divertimento.

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Dianora Tinti presenta “Sopravvivere non basta”

Proseguono gli incontri dedicati al nuovo libro della scrittrice maremmana, impegnata in una serie di appuntamenti sul territorio.

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Manciano

Trekking gratuiti tra Manciano e Saturnia

Escursioni guidate per scoprire il paesaggio, la storia e le peculiarità naturalistiche del territorio tra borghi, colline e terme.

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La mostra di Agata Amelia Wawrzyniak

Un viaggio artistico tra Polonia e Italia attraverso opere che raccontano paesaggi, emozioni e culture differenti.

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https://www.ilgiunco.net/evento/un-viaggio-artistico-tra-polonia-e-italia-a-manciano-la-mostra-di-agata-amelia-wawrzyniak/

Capalbio

Floating signals

Alla galleria Il Frantoio una doppia esposizione dedicata al rapporto tra spazio, percezione e ricerca artistica contemporanea.

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Massa Marittima

“Massa e il suo giornale”

La biblioteca ospita una mostra che ripercorre la storia dell’informazione locale attraverso fotografie, articoli storici e strumenti tipografici.

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Castiglione della Pescaia

“Un mecenate e i suoi tesori”

Prosegue al Muvet la mostra dedicata a una preziosa raccolta di opere e testimonianze storiche.

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https://www.ilgiunco.net/evento/successo-per-la-mostra-al-muvet-un-mecenate-e-i-suoi-tesori-ce-ancora-tempo-per-visitarla/

Monte Argentario

La retrospettiva di Mauro Staccioli

Forte Stella ospita una grande mostra dedicata all’artista, con opere che dialogano con il paesaggio e l’architettura della fortezza.

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Grosseto

“Il tempo del realismo”

Una mostra che riunisce opere di grandi protagonisti dell’arte italiana come Renato Guttuso, Carlo Levi ed Ernesto Treccani insieme ad artisti maremmani del Novecento.

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