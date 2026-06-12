FOLLONICA – Tromba d’aria al Tangram, lo stabilimento balneare di Follonica attrezzato per l’accessibilità anche per chi ha una disabilità.

Questa mattina il bagno è stato investito da una tromba d’aria «improvvisa e veloce» come la definisce il gestore dello stabilimento titolare anche del vicino Bagno Roma, Claudio Pierini. Totalmente imprevedibile.

L’evento atmosferico improvviso ha danneggiato qualche ombrellone che è stato scaraventato in mare; fortunatamente non ci sono stati feriti, solo un po’ di spavento tra i bagnanti. I titolari si sono subito attivati per sistemare e garantire ai bagnanti una situazione ottimale.