GROSSETO – Sabato 13 giugno anche Sinistra Italiana-Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) sarà presente a Grosseto per partecipare al Toscana Pride.

“Saremo in piazza perché crediamo che ogni singolo territorio di questa Regione debba diventare uno spazio sicuro di autodeterminazione – spiegano -. Le forme di marginalità e di solitudine pesano oggi più che mai, amplificate da un contesto internazionale dominato da leader autoritari che usano il rifiuto delle differenze come vera e propria arma di consenso politico”.

La partecipazione al corteo si inserisce in una netta e radicale opposizione alle politiche dell’attuale governo Meloni: “Sinistra Italiana-Avs partecipa per sottolineare un secco ‘no’ ai decreti liberticidi che puniscono il dissenso, per contrastare la strisciante criminalizzazione della comunità Lgbtqia+ e per affermare un’idea di famiglia e di affetti aperta, inclusiva e diametralmente opposta a quella reazionaria e patriarcale delle destre”.

“Andremo al Toscana Pride – concludono – consapevoli della responsabilità che, come forza politica, abbiamo: quella di fare, una volta che saremo al governo del paese, tutto ciò che fino ad ora non è stato fatto per costruire una società che non marginalizzi ma che includa e per allargare la platea di diritti e di tutele per tutta la comunità Lgbtqia+”.