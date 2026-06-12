GROSSETO – Un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un furgone si è verificato nelle prime ore di oggi, venerdì 12 giugno, all’incrocio tra via Piave e via Corridoni, in una zona della città dove si registrano frequentemente sinistri.

L’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 4.45. A dare l’allarme sono stati anche alcuni residenti della zona, svegliati dal forte boato provocato dalla collisione tra i due veicoli.

Secondo le informazioni disponibili, a seguito dello scontro l’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata, mentre il furgone è rimasto coinvolto nell’urto all’incrocio. Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente né la dinamica esatta dell’accaduto, che dovrà essere ricostruita dalle autorità competenti.

Non risultano al momento informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte né sull’eventuale intervento dei mezzi di soccorso.

L’incrocio tra via Piave e via Corridoni è considerato da molti residenti uno dei punti più critici della viabilità cittadina ed è stato più volte teatro di incidenti stradali.

«Purtroppo non è la prima volta che accade. Magari non con conseguenze così evidenti, ma anche la settimana scorsa si sono scontrate altre due auto. È un incrocio particolarmente problematico». A dichiararlo è un residente della zona, svegliato dal forte boato provocato dall’impatto.