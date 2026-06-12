GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha emesso per la giornata di oggi, 12 giugno, un bollettino di allerta rossa per rischio incendi boschivi molto alto su tutto il territorio comunale.

Le norme di comportamento da seguire

L’avviso richiama cittadini e visitatori alla massima prudenza, soprattutto nelle aree verdi, boschive e rurali, considerate le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi.

Importante segnalare tempestivamente ogni principio di incendio, chiamando i numeri di emergenza: 800425425 Soup Regione Toscana o 112 Vigili del Fuoco

Per informazioni aggiornate è disponibile il sito di Lamma Toscana.

Vietato bruciare residui vegetali

Si ricorda inoltre che da domani, 13 giugno 2026, entrerà in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi altra accensione di fuochi prevista dalla normativa regionale in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Si invita pertanto tutta la cittadinanza al massimo rispetto delle disposizioni vigenti e ad adottare ogni comportamento utile alla tutela del territorio.

In vigore il nuovo Regolamento di Polizia Rurale

È pienamente operativo il nuovo Regolamento di Polizia Rurale, con particolare attenzione alle disposizioni contenute nel Titolo III – Disposizioni prevenzione incendi boschivi e di vegetazione.

Tra le principali raccomandazioni figurano il divieto di accendere fuochi all’aperto, di gettare mozziconi di sigaretta e di utilizzare macchinari che possano produrre scintille nelle aree a rischio.

Il regolamento completo è consultabile sul sito del Comune di Grosseto.

L’appello del Comune: proteggere boschi e territorio

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di adottare comportamenti responsabili per tutelare il patrimonio ambientale del territorio grossetano e prevenire situazioni di pericolo che potrebbero mettere a rischio persone, abitazioni e aree naturali.