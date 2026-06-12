ORBETELLO – Si è tenuto ieri, 11 giugno, il Consiglio comunale di Orbetello per l’approvazione dell’adesione alla rottamazione dei tributi prevista dalla legge dello Stato convertita a maggio 2026. La maggioranza ha votato a favore, l’opposizione si è schierata contro.

Cosa prevede la rottamazione

L’agevolazione riguarda i ruoli non pagati di Imu, Tari e contravvenzioni dal 2000 al 2023. “La regola è uguale per tutti – spiegano dal Comune -: il capitale va pagato per intero. Cambiano però gli ‘extra’. Per Imu e Tari si azzerano interessi e sanzioni. Si paga solo quanto dovuto all’origine. Per le contravvenzioni si risparmiano solo gli interessi, sanzioni e capitale restano pieni”.

Le dichiarazioni del sindaco: «Occasione per cittadini e imprese»

Soddisfazione da parte del sindaco Andrea Casamenti: “Non perdendo neanche un euro di capitale veniamo incontro alle attività economiche, agli imprenditori e alle famiglie. Per il Comune è un modo per favorire la riscossione senza penalizzare ulteriormente chi ha debiti pregressi. Per i cittadini e le imprese è l’occasione di chiudere le pendenze risparmiando sugli accessori”.

I termini e le modalità per presentare domanda saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.

L’opposizione: «Comune incapace di riscuotere»

“Sul voto contrario alla rottamazione vogliamo essere chiarissimi: non abbiamo votato contro chi è in difficoltà – afferma Alternativa Orbetello -. Chi non ce la fa davvero deve essere aiutato. Ma la rottamazione non è un saldo e stralcio basato sull’Isee: può aderire chiunque, anche chi poteva pagare e ha scelto di non farlo. In un Comune incapace di riscuotere, questo diventa un grande problema. La Giunta Casamenti continua a raccontare la favola del Comune virtuoso, ma i numeri dicono altro: circa 9 milioni di crediti stralciati negli ultimi due anni, 13,5 milioni portati oggi in rottamazione, un Fondo crediti di dubbia esigibilità enorme. Soldi che non diventano servizi, manutenzioni, sociale, scuole, strade, opere pubbliche. Soldi dei cittadini, persi per incapacità politica”.

“Il problema è sempre lo stesso: l’ufficio tributi è sottodimensionato, ma la Giunta non lo rafforza; non investe sul personale; non fa una vera analisi; non valuta seriamente neppure soluzioni integrative o forme di esternalizzazione della riscossione. Nulla. Solo propaganda – attacca l’opposizione -. In Consiglio il sindaco è arrivato a dire che in un ufficio tributi avere tre dipendenti o trecento non cambierebbe nulla. Una frase surreale, offensiva verso chi lavora negli uffici e rivelatrice di una totale incomprensione della macchina comunale. Il personale conta. L’organizzazione conta. Le competenze contano. Soprattutto in un ufficio da cui entrano i soldi del Comune. E anche la presunta ‘virtuosità’ nella riscossione è un gioco di numeri raccontato a metà. Se recuperi importi alti da pochi grandi debitori, non significa che il sistema funzioni. Riscuotere da due grandi soggetti non è come riscuotere da cento contribuenti. Usare quelle percentuali per vantarsi è propaganda, non amministrazione. La verità è semplice, se un Comune non riscuote quasi niente, abitua le persone ad aspettare. Chi paga sempre continua a reggere il bilancio; chi non paga impara che prima o poi arriverà lo sconto. È una premialità al contrario, figlia della cultura dei condoni della destra e perfettamente recepita dalla Giunta Casamenti”.

“Abbiamo votato contro questa incapacità, contro questo sistema. Non contro i cittadini in difficoltà, ma contro una Giunta che non riscuote, non programma, non rafforza gli uffici, arriva sempre all’ultimo e scarica la propria incapacità su chi paga regolarmente – conclude Alternativa -. Se il Comune fosse serio nella riscossione, se sapesse distinguere chi non può pagare da chi non vuole pagare, se avesse uffici messi nelle condizioni di lavorare, allora la rottamazione avrebbe un altro significato: aiuterebbe davvero chi è rimasto indietro per necessità”.