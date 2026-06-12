FOLLONICA. Ladri in azione la notte scorsa a Follonica. Prese di mira le auto parcheggiate in via Sandro Pertini nella zona della 167 ovest.

Non un furto normale, ma un’azione mirata perché sono state “colpite” soltanto le auto di marca Mercedes. In totale sei auto. Stesso “modus operandi” per tutte: frantumato il finestrino e asportato il volante di guida.

I ladri dovrebbero aver colpito in piena notte, dopo le 3. Sul posto stamattina sono arrivate per i rilievi anche le forze dell’ordine.

I proprietari delle auto danneggiate, si parla di danni da migliaia di euro e di auto non utilizzabili per il momento, hanno sposto denuncia.