BAGNO DI GAVORRANO – Prima mossa di mercato per il Follonica Gavorrano, che annuncia che Alessandro Manni sarà il nuovo allenatore della prima squadra nella prossima stagione 2026/27. Contestualmente, il sodalizio del presidente Paolo Balloni saluta e ringrazia per il lavoro svolto Lucio Brando, che non farà più parte dell’organico biancorossoblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Il nuovo allenatore Alessandro Manni proviene dal Foligno e ha contribuito alle ottime annate della formazione umbra sin dalla stagione 2022/23 fino al termine dell’ultima appena conclusa. A Foligno ha conquistato una storica promozione dall’Eccellenza alla Serie D, con un secondo posto alla sua prima apparizione nella massima categoria dilettantistica e il sesto nella scorsa stagione.

In precedenza aveva fatto il collaboratore tecnico alla Viterbese nella stagione 2020/21, dopo aver allenato le giovanili della squadra laziale e quelle della Ternana, con cui ha mosso i primi passi da allenatore.

Classe 1974, nel suo passato da giocatore una carriera da centrocampista condita da tanti anni di professionismo, con una presenza anche in Serie A con la maglia dell’Udinese e una ventina in Serie B con quelle della Ternana e della Fidelis Andria. Ha poi proseguito alternando stagioni tra serie C1, C2 e Serie D.

“Porto sicuramente entusiasmo, quello che mi ha spinto a fare una scelta anche difficile dal punto di vista emotivo – racconta Manni –. Sono stati anni importanti, nei quali abbiamo raggiunto grandi traguardi. Il Follonica Gavorrano mi ha impressionato per la logistica, per l’organizzazione del lavoro e per il modo di condurre la società. Ho trovato una grande lungimiranza e una visione chiara. Credo di poter lavorare secondo i canoni che ritengo ideali per fare questo sport ad alto livello, a partire dalle strutture fino alla disponibilità che la società mette a disposizione sotto il profilo tecnico. Ho percepito una grande unità. Si ha a che fare con una famiglia allargata che condivide un progetto sportivo importante per il territorio. Tra gli addetti ai lavori il nome Follonica Gavorrano è sinonimo di una società di assoluto rispetto e il merito va dato a chi negli anni ha costruito questa realtà, arrivando anche al professionismo. Quando ci siamo seduti a parlare mi è stato illustrato un obiettivo molto chiaro, dare ulteriore lustro a una parte fondamentale della società, cioè il settore giovanile. L’idea è quella di creare un collegamento forte tra il lavoro svolto con i ragazzi e la prima squadra. Naturalmente c’è anche un obiettivo sportivo da raggiungere. Ho trovato un ambiente maturo, capace di lavorare senza fretta e senza giudizi affrettati. Queste sono basi importanti, soprattutto quando si vuole costruire qualcosa con i giovani. È una bella sfida e anche un modo per rimettermi in gioco. Mi auguro di riuscire a far comprendere che ci si può divertire mantenendo equilibrio e competitività”.