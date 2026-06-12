Foto di repertorio

COLLESALVETTI – Una donna residente a Follonica è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 giugno, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15.40 all’altezza dello svincolo della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, poco dopo il casello autostradale dell’A12 di Collesalvetti.

La dinamica

Per cause in corso di accertamento, un camion e un’autovettura si sono scontrati lungo il tratto viario in prossimità dello svincolo. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dell’auto, soccorsa dal personale sanitario e trasferita in ospedale con l’elisoccorso Pegaso. Ferito anche il conducente del mezzo pesante.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza di Collesalvetti con infermiere a bordo, un’ambulanza della Misericordia di Vicarello, l’elisoccorso Pegaso, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Rosignano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area hanno comportato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.