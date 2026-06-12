PITIGLIANO – Un principio di incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi le sterpaglie a ridosso di una cabina elettrica in via Valle Orientina, nel comune di Pitigliano, in prossimità dell’ex carcere. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Manciano.

L’intervento

Le fiamme sono state estinte prima che potessero propagarsi alla vicina macchia mediterranea e alle colture circostanti. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti due mezzi antincendio con pickup dell’Unione dei Comuni e una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Pitigliano.

La bonifica

Al termine delle operazioni di spegnimento è stata effettuata la bonifica dell’area, condotta in collaborazione con il personale dell’Unione dei Comuni, rimasto sul posto anche dopo il rientro della squadra dei vigili del fuoco.