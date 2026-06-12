ROSELLE – Un corposo incendio sta bruciando dalle 13.30 di oggi nella zona di Roselle Vallerotana, vicino alla strada dello Sbirro.
Sono bruciati circa un ettaro.
Sull’incendio stanno intervenendo due squadre dei Vigili del fuoco, e due squadre dei volonytari della Racchetta.
Notizia in aggiornamento
Cronaca
(13:06) Incendio vicino alla cabina elettrica: i Vigili del fuoco bloccano le fiamme prima che arrivino al bosco
PITIGLIANO - Un principio di incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi le sterpaglie a ridosso di una cabina…12 Giugno 2026
Cronaca
(15:12) Vede il fumo uscire dal cofano: ferma l’auto e salta fuori appena in tempo. Auto completamente distrutta
GROSSETO - Una donna ha evitato il peggio nel primo pomeriggio di oggi sulla strada della Trappola, poco prima di…12 Giugno 2026