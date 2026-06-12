GROSSETO – Si terranno domani i funerali di Elza Guerrini, la donna di 93 anni morta il 3 giugno dopo essere stata investita da un’auto in via Sonnino, sulle strisce pedonali. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa dell’Addolorata, con partenza dall’obitorio alle 14.40.

L’anziana era morta sul colpo a seguito del violento impatto. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa, ma l’anziana era morta una volta giunta in ospedale.

«Era una donna non solo in gamba ma meravigliosa – ricorda la nipote -, rispettabile, educata, generosa con gli altri e dal cuore buono. La mamma di tutti. Tutti a Grosseto la conoscevano e le volevano bene».